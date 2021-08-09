Обвиняемого в госизмене Сафронова перевели в камеру с сигнализацией

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в камеру, оборудованную сигнализацией. Об этом его адвокат Иван Павлов сообщил в своём Telegram-канале.

Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна обустроена сигнализация, — написал он.

У Сафронова в камере регулярно проводятся обыски, а его самого администрация СИЗО постоянно просит «не делать глупости». При этом не уточняется, о чём именно идёт речь.

Павлов добавил, что перевод Сафронова в другую камеру связан с публикацией его статьи на сайте «Ведомостей». По его словам, бывшего сокамерника экс-журналиста сразу же после этого отправили по этапу.

Ранее сообщалось, что после публикации материала Сафронова о расследовании в отношении обвиняемых в госизмене сайт «Ведомостей» подвергся DDoS-атаке, а затем статья была удалена. Басманный суд наложил на Павлова меры пресечения, запретив ему общаться со своим подзащитным. Юристу вменяют разглашение данных предварительного расследования (ч. 1 ст. 310 УК РФ).