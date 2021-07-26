Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом

Советника главы Роскосмоса и экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, оставили без возможности общаться со своим адвокатом Иваном Павловым. Об этом защитник написал в Telegram.
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Вот такая состязательность и равноправие сторон, — подчеркнул защитник.
Павлову вменяют часть 1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля. Суд поместил юриста под запрет определённых действий.
Коллеги Павлова рассказали, что в прошлом году следователь по делу Сафронова пытался взять с адвоката подписку о неразглашении данных следствия. Павлов дал лишь подписку о неразглашении гостайны, о неразглашении данных следствия — отказался.
Сафронов является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе утверждают, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
При этом в декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал во время работы в госкорпорации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что тот оговорился. Однако спустя несколько дней в ходе пресс-конференции Путин снова заявил, что дело «связано с длительным периодом времени, в том числе и с тем периодом, когда он был советником Рогозина».