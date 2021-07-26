Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом

Советника главы Роскосмоса и экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, оставили без возможности общаться со своим адвокатом Иваном Павловым. Об этом защитник написал в Telegram.

Он рассказал , что на прошлой неделе (19–25 июля) Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу о разглашении тайны следствия, обвиняемым по которому проходит сам Павлов. При этом Басманный суд наложил на юриста меры пресечения, среди которых запрет на общение со свидетелями по его делу. Это значит, что адвокат потерял возможность общаться со своим подзащитным.

Вот такая состязательность и равноправие сторон, — подчеркнул защитник.

Павлову вменяют часть 1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля. Суд поместил юриста под запрет определённых действий.

Коллеги Павлова рассказали, что в прошлом году следователь по делу Сафронова пытался взять с адвоката подписку о неразглашении данных следствия. Павлов дал лишь подписку о неразглашении гостайны, о неразглашении данных следствия — отказался.

Сафронов является обвиняемым по делу о госизмене. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. В Роскосмосе утверждают, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

При этом в декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что дело в отношении Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, которую он передавал во время работы в госкорпорации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что тот оговорился. Однако спустя несколько дней в ходе пресс-конференции Путин снова заявил, что дело «связано с длительным периодом времени, в том числе и с тем периодом, когда он был советником Рогозина».