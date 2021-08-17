Обучение в вузах начнётся в гибридном формате

Высшие учебные заведения в России начнут новый учебный год в гибридном формате. Об этом рассказали в Российском союзе ректоров, передаёт ТАСС.

В российских вузах привиты от коронавирусной инфекции 60% сотрудников и около 30% студентов. При этом, возможно, студентов будут тестировать на коронавирус. А заселять в общежития будут соблюдая меры безопасности, но без требования прививаться.

Смогут ли поступать в российские вузы студенты из всех стран, даже тех, где закрыты границы, обсуждается .

Ранее Минобрнауки разрешило заселять в общежития студентов без вакцинации и пригрозило вузам, которые вводят безосновательные ограничительные требования к студентам из-за COVID-19, административными мерами. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев добавил, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для того, чтобы не пустить учащегося в кампус или общежитие.

В школах же учиться в сентябре начнут в режиме очных занятий, об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.