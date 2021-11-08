Общественники предупредили о появлении в городах «сиротских гетто»

Представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, попросили пересмотреть законопроект, увеличивающий количество квартир для выпускников детдомов в новостройках с 25% до 50%. Поправки должны улучшить ситуацию с обеспечением сирот жильём и одновременно приведут к образованию так называемых сиротских гетто, негативно сказавшись на их социальной адаптации, пишут «Известия».

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, внесённому в Госдуму ещё весной, нынешняя норма квартир, которые могут быть выделены для детей-сирот в одном доме, ведёт к снижению объёмов жилья для детей-сирот и должна быть увеличена с 25% до 50%. В середине октября с просьбой пересмотреть законопроект выступили представители сразу нескольких крупных некоммерческих организаций, которые занимаются помощью детям-сиротам.

Как рассказала основатель АНО «Азбука семьи» Диана Машкова, положительным примером для выпускников детских домов могут стать обычные социализированные граждане, которые работают и растят детей. Но если 50% квартир в доме будут принадлежать выпускникам детдомов, таких примеров в их окружении почти не будет. Отсутствие у них навыков самостоятельной жизни и высокая вероятность асоциального поведения в условиях «гетто» могут привести к конфликтам с соседями и усилить их изоляцию от общества. А мотивация в виде минимальных условий для получения квартиры позволит уйти от иждивенческого отношения к жизни, которое формируется в интернате.

Однокомнатная квартира — это большая ценность. Её можно было бы давать при условии, что выпускник детского дома продолжает обучение или работает. А в других случаях выделять, например, комнату в общежитии до поступления в колледж, в вуз или начала трудовой карьеры, — пояснила Машкова.

Президент фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская также заявила, что альтернативой нынешним очередям на квартиру могли бы стать сертификаты на приобретение жилья, однако введение этой меры должно жёстко контролироваться во избежание мошенничества. Также необходимо увеличить выкупную стоимость квартир до рыночного уровня, чтобы застройщики были заинтересованы в участии в торгах, а приобретённые квартиры соответствовали необходимым требованиям.

Кроме того, жильё для сирот необходимо выкупать не только в новостройках, но и во вторичном фонде и развивать программы социальной адаптации сирот и наставнические центры, в том числе и в регионах. А сократить количество детей, которые в принципе попадают в сиротские учреждения, можно за счёт программ помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что вопрос обеспечения жильём детей-сирот на уровне всей страны следует решать, опираясь на лучший опыт регионов. Так, в Москве существует практика, согласно которой по достижении ребёнком возраста 14 лет собираются документы, на основании которых он признаётся нуждающимся и ставится в очередь. К моменту достижения совершеннолетия он обеспечивается жильём.