Общественники предложили проводить в школах экспресс-тестирование на COVID

Председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко считает, что в российских школах необходимо ввести экспресс-тестирование учеников на коронавирус. Как рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой», безопасность детей важнее средств, потраченных на приобретение этих тест-систем.

Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье, — считает она.

По мнению Петренко, введение экспресс-тестирования учеников обойдётся дешевле, чем затраты на лечение даже одного больного человека. Решить этот вопрос будет несложно, поскольку все знают, какое количество детей учится в школе. Профинансировать всё это должно будет государство, отметила общественница.

Ранее врач-психотерапевт Георгий Борисов рассказал, что после того как ребёнок переболел коронавирусом, у него может наблюдаться тяжёлое психологическое состояние, вплоть до шизофренических реакций. По словам специалиста, в своей практике он сталкивался с несколькими подобными случаями.