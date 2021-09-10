Названы новые последствия COVID-19 у детей

После того как ребёнок переболел коронавирусом, у него может наблюдаться тяжёлое психологическое состояние, вплоть до шизофренических реакций. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Георгий Борисов. По словам специалиста, в своей практике он сталкивался с несколькими подобными случаями.

Борисов отметил, что иногда после коронавируса остаётся патологический след, который «обычные врачи» не находили и даже не связывали это с COVID-19. В результате ребёнка с подобными осложнениями удавалось привести в норму только с помощью определённой терапии.

Психотерапевт призвал обращать внимание на самочувствие ребёнка, перенёсшего коронавирус, и вовремя устранять последствия заболевания.

Я считаю, будет правильной позицией показывать ребёнка специалистам, если есть какие-то сомнения, жалобы. Иначе могут быть различные проблемы, вплоть до неуспеваемости в школе, — пояснил врач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что дети в 26 раз чаще стали заражаться коронавирусом из-за пришедшего в Россию индийского штамма. Он уточнил, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека. Однако новая мутация способна прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм и в случае заболевания взрослых в большинстве случаев заболевают и дети, причём всех возрастов.