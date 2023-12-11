«Обострение»: Меркачева о желании политиков вернуть смертную казнь в РФ Меркачева назвала обострением желание политиков вернуть смертную казнь в РФ

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Желание некоторых политиков вернуть смертную казнь в России — это какое-то предновогоднее обострение, заявила член СПЧ Ева Меркачева изданию Daily Storm. По ее словам, и президент Владимир Путин, и Конституционный суд давно расставили все точки, но уже третий год подряд тема поднимается.

Это какое-то обострение, честное слово. Уже все точки расставлены. Выступили президент, председатель Конституционного суда, обсудили все что можно. И вот именно накануне праздников... Может быть, у кого-то это ассоциируется с чем-то праздничным, торжественным. Но, поверьте, в смертной казни нет ничего, что возвышало бы чей-то дух, служило бы каким-то интересам общественного блага, — заявила Меркачева.

Она добавила, что смертная казнь не приводит к улучшению криминогенной обстановки и не имеет никакого воспитательного эффекта. Это доказано многочисленными исследованиями, резюмировала Меркачева.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его мнению, это необходимо сделать из-за обострения отношений с Западом и случаев осуществления террористических актов и убийств мирных жителей в России.

При этом Конституционный суд РФ обозначил, что в настоящее время не рассматривает никаких обращений относительно возможного изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в стране. Речь идет об определении Конституционного суда от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения и приведения в исполнение высшей меры наказания.