19 сентября 2025 в 13:16

Обои клею только так — прослужат годами и не отвалятся: старый секрет мастеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильная подготовка поверхности и нарушение технологии поклейки приводят к тому, что обои начинают отклеиваться уже через несколько месяцев после ремонта. Эти распространенные ошибки значительно сокращают срок службы покрытия и требуют дорогостоящего переклеивания. Избежать проблем поможет соблюдение простых, но важных правил подготовки и наклейки обоев.

Основные ошибки включают поклейку на неподготовленные стены с остатками старых обоев и пылью, недостаточную грунтовку поверхности, использование некачественного клея или неправильное его разведение. Критически важно соблюдать временные интервалы для пропитки обойного полотна — разные типы обоев требуют различного времени выдержки. Неравномерное нанесение клея и недостаточное прокатывание швов специальным валиком приводят к образованию пузырей и отслоений. Также важно учитывать температурный режим и влажность в помещении во время работ и в первые дни после поклейки. Правильная технология включает тщательную очистку стен, нанесение двух слоев грунтовки, соблюдение времени пропитки и использование качественных материалов. Эти меры обеспечат долговечность покрытия и избавят от необходимости повторного ремонта.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

советы
ремонт
обои
клей
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
