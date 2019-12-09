https://static.news.ru/photo/374e4e9c-1a02-11ea-aeb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Родственники болгарской предсказательницы Ванги озвучили пророчества ясновидящей на грядущий год. Они касаются мировых природных катаклизмов, войны и мира, отношений России и Украины.

Племянник Ванги Стоян Стоянов и её невестка Здравка Янева в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ отметили, что речь идёт о тех пророчествах, для которых настало время. А все предыдущие предсказания великой ясновидящей уже успели сбыться.

Глобальный вопрос — установление мира на Ближнем Востоке — должен решить, по предсказанию ясновидящей, некий восьмой.

Ванга говорила: «Когда восьмой подпишет, наступит мир на тысячу лет. И я надеюсь, что это скоро произойдёт», — рассказывает невестка ясновидящей.

Но кто этот восьмой — пока остаётся загадкой. К нынешнему президенту Сирии Башару Асаду это определение не подходит, так как он является 26-м главой государства по счёту.

Европу будут сотрясать социальные катаклизмы, связанные со столкновениями разных культур и наплывом мигрантов. Беспорядки будут сотрясать Старый Свет несколько лет. Во всём мире в первом полугодии начнётся финансовый кризис, но Россия с ним успешно справится.

А солнечная активность вызовет катаклизмы природные.

Ванга говорила, что от Солнца будет много света, но не будет тепла. А сейчас об это говорит NASA, — рассказывает Здравка Янева.

Россию ожидает засушливое лето, зато в плане международных отношений страна будет на высоте и достигнет большого прорыва. Появится новый политический союз: Россия, Китай, Индия, который обеспечит процветание российскому государству.

В 2020 году Россию ждёт некое глобальное явление: возможно, экономическое чудо или некий духовный прорыв, который впоследствии станет основой для развития всего мира.

Что касается отношений России и Украины, отношения между странами потеплеют к концу следующего года и перейдут на новый уровень. Саму Украину, если верить ясновидящей, в наступающем году ждут очень серьёзные события.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно пророчеству знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, президента США Дональда Трампа в 2019 году поразит серьёзный недуг, от которого хозяин Белого дома в итоге оглохнет. России Ванга предсказала падение метеорита. Информации о том, насколько оно будет разрушительным, в пророчестве нет.