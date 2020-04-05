Облачная погода ожидается в Москве 5 апреля

В Москве в воскресенье, 5 апреля, ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Ветер будет достигать 5–10 метров в секунду.
На сегодня [5 апреля] погода будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, а, может, и дождя, — передаёт РИА Новости слова ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.
Температура не поднимется выше плюс 6 градусов в Москве и плюс 7 градусов в Подмосковье.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Московской области 4 апреля прогремел первый весенний гром. Природное явление было замечено на северо-западе Подмосковья, в Истринском районе.
Добавьте наши новости в избранные источники