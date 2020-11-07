Путину доложат об обеспечении больных COVID бесплатными лекарствами

https://static.news.ru/photo/acade96a-2274-11eb-bc1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах, которые предпринимаются в регионах по обеспечению больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Поручение адресовано Минздраву и Минпромторгу, а также руководителям высших исполнительных органов власти субъектов РФ. Доклад должен быть представлен до 20 ноября.

Как писал NEWS.ru, в Москве лекарства от COVID-19 имеются в достаточном количестве и предоставляются бесплатно по назначению врача. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Согласно данным ведомства, это касается как государственных медорганизаций, так и аптечного склада департамента. В число этих препаратов входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями, как: азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, левофлоксацин и другие.