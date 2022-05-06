Модные бренды уходят из России. Приостановил работу как массмаркет, так и люкс — от Zara и H&M до Balenciaga и Saint Laurent. Некоторые уже разбирают магазины — неужели они уходят навсегда? Насколько вырастут цены на одежду, чем рискует жадный ретейлер, как связаны очереди на сахар и мода, почему Chanel отказывается продавать сумки россиянам, как китайские фабрики клеят фейковые ценники, что такое белорусские креветки и казахские кроссовки и почему снимать стресс шопингом не такая уж плохая идея?