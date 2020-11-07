Минтруд прокомментировал информацию о хищении денег с помощью видео

https://static.news.ru/photo/b1c14bbc-20f9-11eb-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерство труда и социальной защиты и на горячую линию Пенсионного фонда России пока не поступали жалобы о хищении средств с помощью фейковых видео. Если такие обращения появятся, они будут переданы в правоохранительные органы, заявили в Минтруде.

Там также рекомендовали гражданам самостоятельно обращаться в соответствующие службы в подобных ситуациях.

В министерстве обратили внимание на то, что для получения пособий, выплат или других мер социальной поддержки не требуется обращаться за платной помощью юриста. Консультации работников соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда также являются бесплатными, передаёт РИА Новости.

Кроме того, работники государственных организаций, ответственных за социальные выплаты, не предлагают какие-либо платные консультации, а главное, не требуют сведения о сроке действия банковской карты, её пин-код или CVC-код, подчеркнули в ведомстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова предупредила, что мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью информации о якобы причитающихся гражданам государственных выплатах. Для большей убедительности они используют замаскированное под информационный сюжет видео, смонтированное из кадров с пресс-конференции правительства.

Однако сопровождающая ролик ссылка ведёт на вредоносный сайт, который имитирует страницы госорганов. Там граждан просят ввести конфиденциальные данные, а в ряде случаев — внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста.