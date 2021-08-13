О доверии Путину заявили около половины россиян

54% респондентов заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Это следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда «Общественное мнение».

Максимума за 2021 год (60%) этот показатель достигал в мае, а минимума (53%) — в феврале. 34% россиян не доверяют главе государства, ещё 12% затруднились ответить на вопрос об этом.

При этом работу Путина на своём посту положительно оценили 57% россиян, а отрицательно — 27%. С начала года доля хорошо оценивающих работу политика снизилась на 2 п. п., однако в течение года она падала до 55% и поднималась до 62%.

По данным государственного ВЦИОМа, Путину доверяют 61,4% респондентов (результаты от 6 августа), а по информации Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом), его деятельность одобряют 64% россиян (по данным на июль).

Ранее исследователи Левада-Центра выяснили, что протестные настроения россиян значительно снизились с января. В начале года 45% россиян считали возможными протесты с политическими требованиями и 43% — протесты с экономическими требованиями, а сейчас так считают 28% и 30% соответственно.