Нужен сытный ужин без хлопот? Вкуснейшее оджахури спешит на помощь

Оджахури — традиционное грузинское блюдо из мяса и картофеля с яркими специями. Оно сочетает в себе сочность свинины, мягкость овощей и насыщенный аромат кавказских приправ. Это сытное блюдо отлично подходит для семейного ужина или дружеских посиделок.
Ингредиенты:
- свинина — 400 г;
- картофель — 7 шт.;
- лук — 1 шт.;
- красный перец — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — по вкусу;
- перец чили — по вкусу;
- кориандр — по вкусу;
- хмели-сунели — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- укроп — 30 г.
Приготовление:
- Мясо нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки.
- Добавьте нарезанный лук, обжаривайте до прозрачности.
- Картофель нарежьте крупными кусками, добавьте к мясу.
- Положите нарезанные перец и помидоры, тушите 5 минут.
- Добавьте специи и измельченный чеснок, перемешайте.
- Готовьте под крышкой на среднем огне 20–25 минут.
- Перед подачей посыпьте рубленым укропом.
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