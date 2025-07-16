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16 июля 2025 в 15:20

Нужен сытный ужин без хлопот? Вкуснейшее оджахури спешит на помощь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оджахури — традиционное грузинское блюдо из мяса и картофеля с яркими специями. Оно сочетает в себе сочность свинины, мягкость овощей и насыщенный аромат кавказских приправ. Это сытное блюдо отлично подходит для семейного ужина или дружеских посиделок.

Ингредиенты:

  • свинина — 400 г;
  • картофель — 7 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • красный перец — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • соль — по вкусу;
  • перец чили — по вкусу;
  • кориандр — по вкусу;
  • хмели-сунели — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • укроп — 30 г.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки.
  2. Добавьте нарезанный лук, обжаривайте до прозрачности.
  3. Картофель нарежьте крупными кусками, добавьте к мясу.
  4. Положите нарезанные перец и помидоры, тушите 5 минут.
  5. Добавьте специи и измельченный чеснок, перемешайте.
  6. Готовьте под крышкой на среднем огне 20–25 минут.
  7. Перед подачей посыпьте рубленым укропом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
мясо
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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