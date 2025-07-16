Нужен сытный ужин без хлопот? Вкуснейшее оджахури спешит на помощь

Оджахури — традиционное грузинское блюдо из мяса и картофеля с яркими специями. Оно сочетает в себе сочность свинины, мягкость овощей и насыщенный аромат кавказских приправ. Это сытное блюдо отлично подходит для семейного ужина или дружеских посиделок.

Ингредиенты:

свинина — 400 г;

картофель — 7 шт.;

лук — 1 шт.;

красный перец — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — по вкусу;

перец чили — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

хмели-сунели — по вкусу;

паприка — по вкусу;

укроп — 30 г.

Приготовление:

Мясо нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук, обжаривайте до прозрачности. Картофель нарежьте крупными кусками, добавьте к мясу. Положите нарезанные перец и помидоры, тушите 5 минут. Добавьте специи и измельченный чеснок, перемешайте. Готовьте под крышкой на среднем огне 20–25 минут. Перед подачей посыпьте рубленым укропом.

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