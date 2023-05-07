Нутрициолог рассказала о вреде фруктов для худеющих Нутрициолог Панова: желающим похудеть следует отказаться от фруктов на ужин

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Нутрициолог, диетолог Оксана Панова заявила, что следует отказаться от фруктов на ужин тем, кто намерен сбросить лишний вес. В этом плане «опасными» являются бананы, виноград и сладкие яблоки, пояснила «Газете.ru» кандидат медицинских наук.

Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках, — отметила Панова.

Она указала на то, что в этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, повышающих уровень инсулина в крови и способствующих набору веса.

По мнению нутрициолога, от сладких фруктов следует полностью отказаться после 18:00. Употребление несладких фруктов лучше ограничить, считает она.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала в качестве разгрузочного дня сократить рацион до 500–1000 ккал, чтобы «подрезать» набранные до этого лишние калории. Специалист отметила, что лучше всего составить рацион из белковых продуктов.