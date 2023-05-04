Нутрициолог посоветовала запивать еду водой Нутрициолог Гусакова посоветовала запивать еду водой, чтобы меньше напрягать организм

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Еду следует запивать водой, чтобы снизить нагрузку на организм и пищеварение, а также смягчать пищевой комок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с LIFE.ru эксперт пояснила, что ежедневно через систему пищеварения проходит около девяти литров воды, а при ее недостатке тело будет добывать жидкость из кровотока.

Каждый день порядка девяти литров жидкости проходит через систему пищеварения от ротовой полости. И если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать её из кровотока, тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой, — отметила эксперт.

По словам Гусаковой, желудок является мобильным органом, задача которого заключается в измельчении продуктов. Нутрициолог предупредила, что в желудке пища набухает, в процесс переваривания включаются желудочные ферменты и соляная кислота. Есть всухомятку вредно, так как в таком случае желудок станет выделять больше жидкости, предупредила эксперт. Она добавила, что вода помогает смягчить пищу, дает ей возможность набухнуть и улучшает прохождение по пищеводу.

Эксперт также пояснила, что разбавить желудочный сок водой практически невозможно — для этого надо выпить около пяти литров жидкости. Она также отметила, что соляная кислота вырабатывается постоянно в необходимом количестве, поэтому отказываться от напитков во время еды причин нет.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказала, что чайный гриб противопоказан людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ в острой фазе. По ее словам, этот напиток привносит полезные бактерии в микрофлору кишечника, оказывая улучшающее воздействие на здоровье человека.