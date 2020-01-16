Неожиданная отставка правительства РФ и появление на политической арене нового премьер-министра — удивили многих россиян. Однако нумеролог Фатима Хадуева считает всё произошедшее закономерными и продуманными шагами. В эксклюзивном интервью для NEWS.ru она назвала наступивший 2020 год «политическим пиром во время экономической чумы» и охарактеризовала нового главу Кабмина Михаила Мишустина как человека «фартового», работоспособного и склонного к многоходовкам.

Президент России Владимир Путин 15 января предложил Госдуме кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента 16 января одобрила его кандидатуру.

Смена политического ландшафта сопровождается «потряхиванием», говорит нумеролог Фатима Хадуева, хотя отставка правительства, по её мнению, была «продумана заранее».

Потряхивает нас серьёзно, особенно это заметно в период с 8 по 20 января — так стоят планеты. В начале февраля ещё немного потрясёт, затем основные события произойдут весной. Наступивший 2020 год — своего рода «политический пир во время экономической чумы». Но сама по себе отставка — хорошо продуманный ход, и решение было принято ещё несколько месяцев назад. Вообще все рокировки до 2020 года уже просчитаны. Фатима Хадуева нумеролог и телеведущая нумеролог и телеведущая

В отношении Михаила Мишустина нумеролог высказалась очень подробно, исходя, прежде всего, из даты его рождения. Он родился 3 марта 1966 года. Дата рождения указывает на то, что у него очень сильная женская интуитивная энергия, которая позволяет находить правильные решения максимально чётко.

Мишустин — везунчик, фартовый человек, он может заниматься любым делом и достигать успехов. В сложившейся ситуации он больше «мама», чем «папа». «Сейчас придёт папа, осторожнее», — так говорит обычно политик-«мама». Но Мишустину, как политической фигуре, всегда нужно будет знать что-то тайное и секретное, владеть некой дополнительной информацией, — дала Фатима Хадуева характеристику главе Кабмина.

Этот человек — мистик, уверяет Хадуева. Он в любом случае будет сотрудничать с какими-то секретными органами, и у него будет, помимо явной, ещё и тайная миссия. Такие люди, как он, отлично строят карьеры шпионов или разведчиков. Нумеролог предупреждает: Мишустин любит многоходовки. Он просчитывает все варианты минимум на десять шагов вперёд. В том числе он просчитывает и то, как правильно говорить с президентом.

Владимир Путин и Михаил Мишустин ФНС России

На Мишустине есть особая печать — «деньги легко». Он достигнет денежных успехов. И не только для себя, но и для страны. У него выраженный дар переговорщика — договорится даже там, где другие не смогут ничего сделать. Такие люди могут продавать даже воздух, это прирождённые негоцианты, — считает Хадуева.

Что же касается отставки прежнего правительства, то это — суровая необходимость, считает эксперт.

Сейчас необходимо это сделать — такова обстановка. Политическая импотенция, которая наблюдается сегодня, необходима для страны: она предохраняет нас от вероятности втягивания во внешнеполитический конфликт на международной арене. Сейчас кажется, что происходящее имеет разрушительный характер, но на самом деле это нужно для того, чтобы созидать, — уверена Хадуева.

Фатима Хадуева также напомнила о существовавших некогда в СССР предубеждениях, связанных с годом рождения Михаила Мишустина. Оказывается, в сталинские времена считалось, что люди, рождённые в 1966 году, будут одними из самых опасных на Земле. Одна из легенд советской эпохи гласит, что предполагалось, что всех, кто родится в 1966-м, будут уничтожать. На самом деле, считает нумеролог, люди, рождённые в год Огненной лошади, действительно, специфичны. Мало того, что они стареют позже, чем все остальные, у них ещё и повышенная работоспособность. Очень мощная энергия здоровья. Такие люди, даже если они чем-то болеют, преодолевают своё плохое самочувствие ради работы. Как рассказала нумеролог, люди 1966 года — это карьеристы, и они всегда будут добиваться своих целей и всегда будут замечены.

Согласно западному зодиакальному гороскопу Михаил Мишустин родился под знаком Рыб. Среди политических лидеров нашей страны Рыбами были Молотов, Жданов и Горбачев. Но все они — политики иной эры. Начиная с 2000 года изменилось всё, в том числе и судьбы людей этого зодиакального знака.

Рыбы прошлого тысячелетия — это Рыбы-страдальцы. Это была эпоха Иисуса Христа, эпоха страданий, духовных распрей. С 2000 года мы вошли в эру Водолея, эра Рыб закончилась. В начавшейся эре Водолея у всех, кто рождён под знаком Рыб, стартует время энергии исключительного фарта. Это своего рода бонус за пережитые страдания, — заключила нумеролог.

В отношении подавшего в отставку Дмитрия Медведева нумеролог считает, что он «ещё долго будет оставаться в политической обойме».