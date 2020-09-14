СМИ назвали имя нового адвоката Михаила Ефремова

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Им станет Роман Филиппов, специализирующийся на гражданском и уголовном праве.
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Ранее сообщалось, что адвокат Эльман Пашаев навязал свои услуги актёру Михаилу Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар ещё до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП. Отмечается, что за такие деньги Пашаев обещал актёру результат, который его устроит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Андрей Князев заявил, что защитнику актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения на процессе.
В частности, по его словам, Пашаев допустил к делу свидетелей, чьи показания не подтвердились. Дело Пашаева может стать показательным, поскольку такого множества недопустимых инцидентов на одном процессе никогда прежде не было, подчеркнул Князев.
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