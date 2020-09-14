СМИ назвали имя нового адвоката Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/87e358a8-f755-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Названо имя нового адвоката Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Им станет Роман Филиппов, специализирующийся на гражданском и уголовном праве.

Как сообщает «Московский Комсомолец», Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года. Он будет представлять интересы актёра при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии.

Ранее сообщалось, что адвокат Эльман Пашаев навязал свои услуги актёру Михаилу Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар ещё до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП. Отмечается, что за такие деньги Пашаев обещал актёру результат, который его устроит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Андрей Князев заявил, что защитнику актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения на процессе.

В частности, по его словам, Пашаев допустил к делу свидетелей, чьи показания не подтвердились. Дело Пашаева может стать показательным, поскольку такого множества недопустимых инцидентов на одном процессе никогда прежде не было, подчеркнул Князев.