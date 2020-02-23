https://static.news.ru/photo/cf32d6cc-5636-11ea-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый транспортный портал Москвы (transport.mos.ru) обновился. В новой версии пользователи получили больше возможностей.

Мы хотим, чтобы проблем у пассажиров в общении с нами никогда не возникало, чтобы наша работа была максимально открытой, — приводятся на сайте слова заммэра Максима Ликсутова.

Он добавил, что сайт, которым пользуются около 100 тысяч человек в неделю, — один из главных каналов взаимодействия с москвичами.

Отмечается, что на сайте теперь можно создать личный кабинет, рассчитать стоимость поездки на любом виде транспорта, найти свободный автомобиль каршеринга и многое другое. Преобразования также коснулись структуры и дизайна портала: сайт полностью изменил свой внешний вид и стал доступнее для пользователей.

Среди нововведений — возможность сохранить данные сразу нескольких карт «Тройка», добавлять в избранное электрички и запомнить часто используемые маршруты наземного транспорта. В личном кабинете можно проверить штрафы, лицензию или пропуск для такси, грузовика и личного авто.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи столкнулись с неожиданным явлением. На их карты «Тройка» стали поступать по 20 тысяч рублей, хотя сами жители столичного региона никаких начислений не производили.