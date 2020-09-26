Новый порядок работы медучреждений вступил в силу в РФ

Новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса вступил в силу в России. Он упорядочивает лечение пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.
Уточнена маршрутизация пациентов с вышеуказанными заболеваниями, упорядочено оперативное консультирование по вопросам медицинской помощи больным с коронавирусом, пневмонией, осложнёнными формами гриппа,
Согласно новому регламенту, пациентов с тяжёлой или средней формой ОРВИ или пневмонией будут помещать в боксированные палаты до получения результатов теста на коронавирус. Больных с отрицательными результатами будут размещать в палатах на два-четыре места. Больных, у которых нашли коронавирус, переведут в специальную «ковидную» клинику.
Новый порядок предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиник, патогенеза и лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа у взрослых и детей. Он будет функционировать на базе НИИ имени Смородинцева.
Центр будет взаимодействовать со всеми созданными ранее центрами в столице и регионах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне будут жить в условиях ограничений по коронавирусу до тех пор, пока коллективная иммунная прослойка не достигнет 60–70%. Регионы снова возвращаются к ограничительным мерам.
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