Новый порядок работы медучреждений вступил в силу в РФ

https://static.news.ru/photo/dae2f7ac-0132-11eb-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса вступил в силу в России. Он упорядочивает лечение пациентов с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.

Уточнена маршрутизация пациентов с вышеуказанными заболеваниями, упорядочено оперативное консультирование по вопросам медицинской помощи больным с коронавирусом, пневмонией, осложнёнными формами гриппа, пишет ТАСС.

Согласно новому регламенту, пациентов с тяжёлой или средней формой ОРВИ или пневмонией будут помещать в боксированные палаты до получения результатов теста на коронавирус. Больных с отрицательными результатами будут размещать в палатах на два-четыре места. Больных, у которых нашли коронавирус, переведут в специальную «ковидную» клинику.

Новый порядок предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиник, патогенеза и лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа у взрослых и детей. Он будет функционировать на базе НИИ имени Смородинцева.

Центр будет взаимодействовать со всеми созданными ранее центрами в столице и регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне будут жить в условиях ограничений по коронавирусу до тех пор, пока коллективная иммунная прослойка не достигнет 60–70%. Регионы снова возвращаются к ограничительным мерам.