Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев рассчитывает, что актёр получит условный срок в связи с признанием им вины.

Условный срок — это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть, — цитирует адвоката ТАСС.

Васильев подчеркнул, что Ефремов признал вину, а это считается смягчающим обстоятельством.

По поводу компенсации, рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон, — добавил он.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, в котором погиб человек. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил.

Как писал NEWS.ru, новый адвокат Ефремова Роман Филиппов оказался профессиональным армрестлером. Мужчина придерживается здорового образа жизни.