Социальная дистанция может остаться в обыденной жизни всего человечества на ближайшие пару лет. Об этом заявили эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения. Учёные провели исследование с помощью компьютерного моделирования и выяснили: если вакцину или лекарство от коронавируса не изобретут до 2022 года, то всё это время людям придётся сторониться друг друга. Бизнес и общество в целом продолжают подстраиваться под новую реальность. Как это отразится на жизни каждого? Об этом — в обзоре NEWS.ru.