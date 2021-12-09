«Новые люди» предложат выдавать QR-коды по антителам и наличию иммунитета

«Новые люди» работают над инициативой, которая уравняет права вакцинированных от коронавируса с теми, кто переболел и имеет антитела или Т-клеточный иммунитет. В партии ведут консультации с врачами по данному вопросу, сообщила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в Telegram-канале. Она также заявила, что ревакцинировалась препаратом «Спутник Лайт», однако выступает против принудительной вакцинации и QR-кодов.

Эксперты считают — люди с антителами или высоким иммунитетом так же защищены от коронавируса <...> Заметим, что ведь и ревакцинация призвана запускать клеточный иммунитет, как говорят нам специалисты. Так почему бы наличие антител или Т-клеточного иммунитета не уравнять в правах с вакцинацией? — написала парламентарий.

Она добавила, что «Новые люди» прорабатывают этот вопрос в ежедневном режиме, в частности, проводя консультации с врачами-иммунологами.

Нам нужно примирить общество в это сложное время. Не нужно делить нас на «ваксеров» и «антиваксеров» — мир куда сложнее. Думаю, принудительному уколу должна быть альтернатива, — подчеркнула Авксентьева.

Ранее стало известно, что власти примут решение о введении в России обязательных QR-кодов, руководствуясь данными о коллективном иммунитете в стране. Пока же федеральный центр не определился с необходимостью принятия закона из-за массового недовольства граждан. Согласно данным закрытых социологических исследований, об отрицательном отношении к введению QR-кодов сообщили около двух третей россиян.