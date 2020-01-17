https://static.news.ru/photo/ae5d84a0-3940-11ea-a1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуаторы нового типа начали работать на столичных улицах. Они сделаны на базе внедорожников Isuzu D-Max.

Эти автомобили миниатюрнее привычных эвакуаторов и обладают высокой манёвренностью, что позволяет использовать их на ограниченном пространстве. На машины установлена специальная гидравлическая надстройка, с помощью которой транспортное средство перемещается методом частичной погрузки, сообщает РЕН ТВ.

Эвакуаторы будут задействоваться не только для доставки автомобилей на штрафстоянки, но и для разгрузки дорог от пробок в случае ДТП. В настоящее время в столице работают три таких машины.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выросла стоимость эвакуации припаркованных с нарушениями машин. В зависимости от мощности двигателя автомобиля она составляет от 3,4 до 7,6 тысячи рублей. За эвакуацию грузовых и негабаритных транспортных средств водителям придётся платить более 50 тысяч рублей.