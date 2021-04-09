Новые фигуранты могут появиться в деле о мошенничестве в «Ростелекоме»

https://static.news.ru/photo/9399a100-9ab8-11eb-ab20-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Оперативники изъяли документы в «Ростелекоме» в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. По словам источников журналистов в правоохранительных органах, в материалах могут появиться новые фигуранты.

В офисе «Ростелеком» в Москве прошла выемка документов. После их изучения в деле должны появиться новые фигуранты. Сотрудники ФСБ проверяют деятельность «Ростелекома» по нескольким основным контрактам, где тендеры выигрывали дочерние и аффилированные фирмы, — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

В конце марта стражи порядка провели обыск у менеджера «Ростелекома» Александра Варева по делу о мошенничестве с тендерами. Силовики приехали в загородный дом сотрудника компании. Мужчина является замдиректора макрорегионального филиала «Центр». По данным источника, гражданин проходит в качестве свидетеля.

По его словам, менеджеру вручили повестку на допрос, запланированный следственными органами на 26 марта. Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления СК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника управления ФСБ России по Тюменской области Алексея Короткова приговорили к 24 годам колонии по обвинению в убийствах в составе так называемой банды чекистов. Преступная группа действовала на Урале в течение восьми лет. Злоумышленники пытались взять под свой контроль коммерсантов, занимавшихся нелегальным обналичиванием средств и их выводом за пределы РФ. Тех, кто отказывался им подчиняться, они убивали.