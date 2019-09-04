https://static.news.ru/photo/6b5f6488-cf1a-11e9-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

В Московском международном деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной официально открыли новую городскую площадь. На торжественное мероприятие приехал градоначальник Сергей Собянин.

Подарок к Дню города — открываем новую городскую площадь, — объявил мэр.

По его словам, строительные работы закончены, осталось только доделать фасад. Новая площадь сочетает в себе функции классической прогулочной зоны и концертно-развлекательной площадки со сценой и амфитеатром, передаёт « Москва 24 ».

Ранее в московской мэрии сообщили, что с начала года в Москве открылись 14 новых школ и детских садов, а в ближайшие три года планируется построить ещё 80 образовательных учреждений. Также строятся спортивные комплексы, медицинские учреждения и развлекательные площадки. В Нагатинской Пойме скоро откроется крупнейший в Европе парк «Остров мечты», писал News.ru.