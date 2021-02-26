«Новости сверхдержавы»: путешествие дипломатов на дрезине рассмешило Сеть

https://static.news.ru/photo/af08bbf6-7844-11eb-97be-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Пользователи социальных сетей начали шутить о тяжёлом пути, который пришлось проделать российским дипломатам, чтобы покинуть Северную Корею. Россияне километр толкали самодельную дрезину, так как пассажирское сообщение РФ и КНДР остановлено из-за пандемии.

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Ранее российский МИД распространил фото и видео возвращения восьмерых дипломатов с семьями из КНДР домой. Те разместили детей и вещи на несамоходной дрезине. Единственным мужчиной в группе оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самым юным членом группы — его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать самодельную конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственным участком был мост через реку Туманную.

На российской территории россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус. Он доставил вернувшихся соотечественников в аэропорт, а оттуда дипломаты с семьями прилетели в столицу, писал NEWS.ru.