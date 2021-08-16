Новосибирец попытался ограбить банк с помощью пистолета-зажигалки

В Новосибирске мужчина попытался ограбить банк с помощью пистолета-зажигалки. Его задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл 17 августа в Советском районе Новосибирска. Злоумышленник вошёл в здание банка, выгнал оттуда посетителей, угрожая похожим на пистолет предметом, а затем потребовал от одной из сотрудниц выложить деньги на стойку.

После того как мужчина вышел из банка, работники нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы оперативно задержали злоумышленника и установили, что имевшийся у него пистолет на самом деле является сувениром.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), передаёт РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил банк на 4 млн рублей. Мужчина был вооружён, а его лицо скрыто медицинской маской. Ему удалось скрыться до приезда полиции.