Дело «Нового величия». Суд оставил в силе резонансный приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции 17 января отклонил жалобу на приговор участникам «Нового величия». Осужденные за организацию экстремистского сообщества молодые люди остаются в заключении и под домашним арестом. Адвокаты просили отменить приговор, прекратить производство или направить дело на новое рассмотрение. Прокуратура настаивала, что суд вынес решение на законных основаниях. В результате судья принял сторону прокуроров. NEWS.ru рассказывает о резонансном процессе, о котором правозащитники докладывали президенту Владимиру Путину. Фигуранты дела и их родственники уверены, что следствие по «экстремистской» статье проводилось с нарушениями.

Мы с коллегами это (дальнейшие действия. — NEWS.ru) обсуждаем сейчас. Есть мнение, что надо в Верховный [суд] сходить, посмотреть, что Верховный скажет, — рассказал NEWS.ru адвокат одной из фигуранток дела Марии Дубовик Максим Пашков, отказавшись давать прогнозы о перспективах дела.

Бывший председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который публично вступался за обвиняемых, выразил надежду, что Верховный суд примет «справедливое решение».

Для меня совершенно очевидно, что девочки, которые оказались под судом, если и совершили что-то противозаконное, то давно уже понесли за это наказание, — подчеркнул он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом член СПЧ Николай Сванидзе, который рассказывал президенту о проблемах в деле «Нового величия» признался, что ожидал отказа суда в удовлетворении ходатайства. При этом он подчеркнул, что всё дело — «чистая провокация».

[Дальше] будет всё так, как есть. Мы видим, что происходит по другим кейсам, — заключил он в разговоре с NEWS.ru.

Приходит бабушка в церковь. Подходит к батюшке и спрашивает: — Батюшка, а можно собачку отпеть? — Дочь моя, окстись, в церкви только людей отпевают! Сходи дальше по улице, там у баптистов молельный дом. Может, они помогут! — Батюшка, а дорого ли у них? Мне $2000 хватит? — О, доченька! Что же ты мне сразу не сказала, что собачка твоя православная, — такой анекдот обсуждали в чате участники «Нового величия» — организации, члены которой получили большие сроки за создание экстремистского сообщества. Подарок товарищу майору

Этот чат появился в 2017 году под названием «Клуб любителей растений», но обсуждали там не только биологию. Участники были настроены оппозиционно и осуждали политику властей, хотя политика не была единственной темой для разговоров.

То, что участники обсуждения были настроены против власти, не вызывает удивления: они следили за движением «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), лидер которого Вячеслав Мальцев предрекал революцию в России. Когда революции не случилось, наблюдавшие за происходящим объединились в Telegram и стали говорить обо всём, что их интересовало, рассказывал «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) следивший за делом журналист Максим Литаврин. Позднее чат переименуют сначала в «Будущее России сегодня», а потом — в «Новое величие».

Каждую неделю протестно настроенные молодые люди встречались в «Макдональдсах». Однако вскоре в чате появился «Руслан Д». Он ходил на очные встречи, где представлялся так же, а в дальнейшем в протоколах допроса будет указан как Константинов Александр Андреевич. Как выяснилось из документов, представленных на суде, вероятнее всего на самом деле его зовут Родионом Зелинским. Адвокат Максим Пашков прямо называет «Руслана Д» штатным сотрудником ФСБ. Он действительно будет в деле ключевым свидетелем и признается, что сразу планировал собрать информацию и передать её правоохранительным органам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Руслан Д» сразу взял развитие движения в свои руки. Его риторика была более жёсткая, чем у остальных участников чата.

Они ловят кого угодно. Количество людей — премии, звёздочки и похвалы от начальства. Кого получается, того и загребут, а потом нарисуют статей в зависимости от творческого воображения следователей. <...> А смысл расстреливать? Посадят на 8-9-10 лет, жизнь уже испортили. Работу нормальную не найти, когда выйдешь, без семьи останешься в основном. Или в тюрьме «случайно» можешь упасть головой на острый гвоздь, — писал он.

Мужчина не только отправлял «боевые» сообщения, но и занимался формированием из разрозненного сообщества оппозиционеров реальной организации. В показаниях следователю он расскажет, что за собственные деньги арендовал в столичном районе Марьино помещение, которое, как выяснится позднее, было оборудовано скрытыми камерами. Он же собирал членские взносы, написал устав организации и её программу, в которой эксперты найдут «признаки идеологии насилия».

Устав «Нового величия», написанный «Русланом Д», отлично подходит под определение Верховного суда о преступлениях экстремистской направленности. В документе указано , что экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений, в каждом из которых больше одного человека, включая руководителя. Ровно из двоих человек состояли все структурные подразделения «Нового величия», всего таких отделов было пять.

Как пишет «Медиазона» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), незадолго до ареста фигурантов дела «Нового величия» в их чате появился человек с ником «Служба безопасности». Он попытался предупредить, что их действия могут закончится плачевно. Аноним назвал это «подарком товарищу майору» и «прям готовым экстремизмом и созданием экстремистского сообщества».

Мы — некоторые, назовём так, оппозиционные силы, наткнулись на вас и пытаемся понять, кто вы — просто неопытные, и потому так подставляетесь откровенно, или провокаторы, — написал он.

В ответ участники чата объяснили, что они не представляют опасности для властей, поэтому им ничего не будет. После этого «Руслан Д» удалил «Службу безопасности» из чата.

Член СПЧ Екатерина Винокурова в разговоре с NEWS.ru выразила уверенность, что в группе был провокатор.

В этой истории был провокатор. Он начал призывать людей действовать насильственными методами. Как мы знаем, провокация — недопустимый метод в работе правоохранительных органов. Почему-то он как раз не понёс никакой ответственности за свои действия, — сказала она.

Винокурова считает, что это не была настоящая религиозная группировка, а участники «Нового величия» не занимались подготовкой беспорядков.

Троллейбусный экстремизм

Руководителем «Нового величия» в деле назван Руслан «Центр» Костыленков, который записан в этом статусе в документах организации. Он действительно был настроен серьёзнее других участников, но в принципе редко общался в Telegram. Опыт политической борьбы у националиста Костыленкова значительно больше, чем у всех остальных участников организации. Ещё в 2012 году он был участником движения «Белые совы», которое окотилось на педофилов в подмосковном Хотьково по методу неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Именно Костыленков предложил назвать движение «Новым величием». Он же попросил у своего знакомого Рустама Рустамова легально купленное ружьё «Сайга», чтобы «пострелять». Стрельба из этого ружья будет важной частью дела, а Рустамов тоже окажется на скамье подсудимых по «экстремисткой» статье, хотя даже не знал о существовании «Нового величия».

То, что «Руслан Д» в своих показаниях назовёт тренировками с ружьём и коктейлями Молотова, проходило в недостроенном здании в Подмосковье. Фигуранты дела подтверждали, что бросали бутылки с зажигательной смесью и стреляли по самодельным мишеням, но в развлекательных целях.

В организации, состоявшей из десяти человек, было как минимум три сотрудника правоохранительных органов под прикрытием: росгвардеец Рустам Кашапов, оперативник Юрий Испанцев и полицейский Максим Расторгуев. Они ходили на собрания организации, вели аудио- и видеосъёмку, которые потом были приобщены к делу.

За всё время существования организации её участники не успели провести сколько-нибудь значимых акций. Они напечатали и расклеили несколько тиражей оппозиционных листовок, создали группу во «ВКонтакте» и приняли участие в трёх акциях протеста: митинге Алексея Навального, марше памяти Бориса Немцова и акции в защиту московских троллейбусов. Последнее мероприятие даже вызвало ссору среди участников «Нового величия». Проблема была в том, что акцию организовала КПРФ — не всем это понравилось. Одной из тех, кто пошёл на митинг коммунистов, была на тот момент несовершеннолетняя Анна Павликова. Именно её арест позже вызовет наибольший резонанс.

Он («Руслан Д». — NEWS.ru) полностью ими руководил. Самое страшное, что она два раза хотела уйти, а он два раза 17-летней девочке не давал уйти. Это уже преступление — психологически обработал несовершеннолетнюю, — рассказывал отец девушки Дмитрий Павликов.

Молоток из стали

15 марта 2018 года силовики пришли ко всем участникам «Нового величия», кроме «Руслана Д», который официально не связан с правоохранительными органами, но проходил по делу как анонимный свидетель. В тот же день анонимный Telegram-канал «Кремлёвская прачка» опубликовал видеозапись с признанием формального лидера «Нового величия» Руслана Костыленкова. На кадрах мужчина говорит будто заученный текст, совпадающий с программой «Нового величия».

Мария Дубовик (в центре) в Дорогомиловском суде Москвы Владимир Песня/РИА Новости

Как Костыленков рассказал позднее, в его квартиру ворвались силовики, которые били его за «неправильные» ответы на их вопросы. По его словам, сотрудники правоохранительных органов надевали ему на голову пакет и угрожали «найти» у него гранату. Он подчёркивал, что все травмы документально зафиксированы.

Потом меня отвели на кухню и оставили с СОБРовцами <...>. Они поставили меня в растяжку, Прыщ (так Костыленков называет одного из бойцов СОБРа. — NEWS.ru) держал меня, а Аноним (так фигурант называет второго силовика. — NEWS.ru) сначала отбил мне почки, а потом взял кухонный молоток из стали (для отбивки мяса) и засунул его ручку мне глубоко в анус, — рассказывал фигурант о пытках, которые к нему применяли.

Мужчина также отмечал, что для видеозаписи читал текст по листку. Для публикации пришлось сделать множество дублей.

Участникам «Нового величия» предъявили обвинение по статье об организации экстремистского сообщества. В качестве доказательства были подробные показания «Руслана Д», которые фактически легли в основу обвинения. При этом сам свидетель выступал на суде анонимно, а в деле был указан только его псевдоним.

Кроме того, в материалах была лингвистическая экспертиза Калужского института Циолковского. Эксперты этой организации нашли признаки экстремизма в программе и уставе «Нового величия». К калужским учёным следователи обратились, когда две другие государственные организации — Московский исследовательский центр (МИЦ) и Центр судебных экспертиз при Минюсте — выдали заключения об отсутствии признаков экстремизма в текстах.

На момент ареста участников движения самой младшей из фигурантов — Анне Павликовой — было 17 лет, а другой девушке — Марии Дубовик — 19 лет. Это не помешало суду отправить всех фигурантов в СИЗО.

На это дело президенту Владимиру Путину жаловались члены СПЧ. Екатерина Винокурова отдельно отмечала, что Дубовик в чате «Нового величия» «открытым текстом писала», что выступает против насилия. Глава государства заявил, что не знает об этом деле, назвал его «гапоновщиной» (внедрением провокаторов в революционные организации в Российской Империи) и пообещал разобраться.

Сейчас в разговоре с NEWS.ru Винокурова отметила, что многие известные люди, в том числе единороссы, в своей юности были членами различных анархистских и революционных организаций.

Многие из них сейчас — абсолютно консервативные люди. Романтические порывы юности не имели никакого продолжения, кроме разговоров на кухне о том, что нам нужно построить общего всеобщего процветания. Если бы тогда к этим людям отнеслись с той строгостью, с которой отнеслись к «Новому величию», огромное количество людей село бы в тюрьму, которая поломала бы им жизнь Екатерина Винокурова журналистка, член СПЧ журналистка, член СПЧ

До вынесения решения по делу один из его фигурантов, Сергей Гаврилов, сбежал из-под домашнего ареста на Украину, где получил политическое убежище. Двое других фигурантов, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, прямо на заседании суда об изменении меры пресечения причинили себе вред в знак протеста.

Участник движения «Новое величие» Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы Виталий Белоусов/РИА Новости