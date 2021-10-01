«Новая газета» сообщила о «скручивании» онлайн-голосов за оппозицию

Научный сотрудник Физфака МГУ Максим Гонгальский провёл исследование о результатах электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве. По его данным, оппозиционные кандидаты потеряли как минимум 250 тысяч голосов при переголосовании. Авторы считают, что только 10% этих случаев носят естественный характер, пишет «Новая газета».

В исследовании участвовали программист Илья Снимщиков, научный сотрудник Center for Soft and Living Matter Ярослав Соболев, а также эксперты штаба бывшего кандидата в ГД Анастасии Брюхановой. Они выяснили, что оппозиционные политики потеряли при переголосовании примерно одинаковый процент голосов во всех округах (10-13%). В то же время избиратели кандидатов из «списка Собянина» меняли свой выбор реже.

Самое поразительное, что мы увидели практически полное совпадение аномальных деталей не только во всех 15 одномандатных округах, но и при голосовании по партийным спискам, а даже на довыборах в Мосгордуму, — отметили авторы публикации.

По данным исследователей, в каждом округе было «скручено» по 8–10 тысяч голосов. Столько требовалось кандидатам от власти, чтобы сократить процент переголосований с 11% до 7% за счёт добавления голосов.

Также сообщается о следах вбросов бюллетеней на ЭДГ. Так, в 208-м одномандатном округе столицы процент поддержки каждого из кандидатов практически не менялся 17–18 сентября, но утром 19 сентября резко вырос результат поддержанного мэром города Олега Леонова. В 14:30 процент голосов за него упал до обычных значений, а в 13:00 вырос опять. Аналогичные аномалии наблюдались и на других участках.

Ничем кроме организованного вмешательства в базу данных (в виде дописывания новых строчек) нам не удаётся объяснить эти аномалии. <...> Живые люди, действующие независимым друг от друга образом, так себя не ведут. Живые люди, которых заставляют что-либо делать вместе организованно, обычно оставляют след в видимом мире — переписку, чаты с кураторами, автобусы, на которых их свозят к компьютеру начальников. Ничего такого нами не наблюдалось, — заключили авторы исследования.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, которых поддерживало «Умное голосование». Среди них семь представителей КПРФ.

Кроме того, несмотря на закрытие всех участков в столице в 20:00, результаты онлайн-голосования по городу появились только на следующий день. При этом во всех остальных регионах, где была возможность проголосовать онлайн, данные были опубликованы в течение нескольких часов.

Фронтмен онлайн-голосования Алексей Венедиктов, в свою очередь, заявлял, что КПРФ совершила трагическую ошибку, когда призвала своих сторонников не использовать электронное голосование. По его мнению, именно такая стратегия привела к поражению кандидатов от этой партии на ДЭГ, что изменило общий результат в пользу единороссов.