«Норникель» изучит грунт под своими производственными объектами

https://static.news.ru/photo/8499d542-d19d-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Горно-металлургическая компания «Норникель» собирается до конца 2021 года развернуть программу мониторинга в реальном времени грунта под производственными объектами.

Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой компании. Мониторинг будет внедрён в рамках долгосрочного планирования деятельности в условиях вечной мерзлоты и системы мероприятий, направленных на снижение рисков для окружающей среды.

Первый вице-президент и операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко также отметил, что компания уже в текущем году усилит работу действующего центра диагностики и проведёт дополнительную оценку состояния опасных объектов производства.

Ранее «Норникель» ознакомил с планом повышения безопасности на производственных объектах Ростехнадзор. В план входит создание системы дистанционного контроля и мониторинга, в ближайшее время будет организована рабочая группа, которая создаст техзадание и выберет пилотное подразделение для внедрения системы.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, «Норникель» собирается демонтировать аварийный резервуар до конца августа.