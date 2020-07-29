«Норникель» демонтирует аварийный резервуар ТЭЦ-3 в Норильске

https://static.news.ru/photo/81bd15ac-d18c-11ea-8129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба

«Норникель» собирается демонтировать аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске до 25 августа 2020 года. Эксплуатация остальных баков безопасна, рассказал первый вице-президент компании и операционный директор Сергей Дяченко. По его словам, работы начались после того, как Следком РФ отобрал все необходимые образцы металла.

После этого, опять-таки с привлечением специализированных организаций, изучим фундамент и поймём реальные причины, которые легли в основу этой аварии <...>У нас на сегодняшний момент [нет] ни одного резервуара, который бы эксплуатировался с просроченной экспертизой, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в районе недавнего разлива нефтепродуктов пробурили специальные скважины для изучения грунта под баками и для контроля его температуры.

Чего-либо опасного мы не выявили. Поэтому мы считаем, что тот набор мероприятий, который мы выработали в результате обследований, будет достаточным для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию на будущий период, — резюмировал Дяченко.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство сделает «всё возможное», чтобы «Норникель» извлёк из ЧС в Норильске все соответствующие выводы.