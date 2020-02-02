https://static.news.ru/photo/378e60aa-b7ff-11e9-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Первые ночные регистрации брака состоялись в Грибоедовском ЗАГСе. В «красивую» дату 02.02.2020 расписались восемь пар.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству влюблённых соединиться узами барка в самом популярном в городе Дворце бракосочетаний.

Новоиспечённые супруги Антон и Олеся хотели расписаться в феврале, однако мест в легендарном Грибоедовском ЗАГСе не осталось.

Когда мы узнали о возможности пожениться в феврале в Грибоедовском ЗАГСе, то решили подать заявление на первую же свободную дату, но нам повезло вдвойне: свободное «окно» нашлось 2 февраля, в день «четырёх двоек», — рассказала невеста.

Молодожёны отметили, что рады быть первыми, кто расписался в ночное время.

Другая пара — Александр и Татьяна — считают, что ночные регистрации будут популярны среди молодёжи, так как после церемонии можно отправиться в ночной клуб или погулять по ночной Москве, а новый день начать уже мужем и женой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге чуть не сорвалась свадьба Деда Мороза и Снегурочки. Дело не в родственной связи сказочных персонажей: работники ЗАГСа отказались провести торжественную регистрацию брака влюблённой пары, которая пришла на церемонию в нарядах под стать наступающему празднику.