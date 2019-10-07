https://static.news.ru/photo/02680742-e995-11e9-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Температура воздуха в Москве в ночь на 8 октября опустилась до +0,5 градуса. Это минимальный показатель с начала осеннего сезона.

В метеобюро столицы отметили, что в Подмосковье было ещё холоднее. Практически на всей территории области минувшей ночью были зафиксированы заморозки, сообщает « Интерфакс ».

По прогнозам синоптиков, днём 8 октября в городе будет +4-6 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +3-8 градусов. Существенных осадков не ожидается. В течение недели начнёт постепенно теплеть. К выходным температура может подняться до 10-15 градусов тепла.

Ране News.ru писал, что в столице и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на 8 октября. В Гидрометцентре отметили, что в регионе ожидается сильный порывистый ветер.