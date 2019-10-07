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Согласно данным, не входящим в регулярные публикации Росстата, около 2,6% всех смертей в России в 2018 году были связаны со злоупотреблением спиртным.

На болезни, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, — алкогольную кардиомиопатию, отравления, гепатиты и цирроз печени пришлось 4–5% смертей мужчин трудоспособного возраста и 1,5% смертей женщин. При этом в трети случаев причиной...