Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. По прогнозам Гидрометцентра, местами в столичном регионе ожидается сильный порывистый ветер.
Период предупреждения с 9:00 8 октября до 21:00 часа 8 октября, — говорится в сообщении.
Ранее, как писал News.ru, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в столице начнёт повышаться с 10 октября. К выходным, 12 и 13 октября, погода станет комфортной, дожди и снег прекратятся. Начиная с 14 октября погода будет соответствовать климатическим нормам сентября.