13 января 2026 в 09:48

Никакой сухой гречки, от которой воротят нос: готовим в сливочном соусе с курицей — съедят до последней крупинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо из разряда тех, что готовятся просто, а результат радует всю семью. Нежная курица в сметанно-горчичном соусе и гречка, которая томится прямо в нем, пропитываясь вкусом и ароматом, — сочетание беспроигрышное. Ничего отдельно варить не нужно: все готовится в одной сковороде и получается особенно насыщенным. Гречка в таком варианте выходит совсем не сухой, а мягкой, сливочной и очень аппетитной.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, гречка — 1 стакан, подсолнечное масло — 3–4 ст. л., сметана — 2–3 ст. л., французская горчица — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., вода — 2–2,5 стакана, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарезаем средними кубиками и обжариваем на разогретом масле на умеренном огне до золотистого цвета, не торопясь, — так мясо получится сочнее. Добавляем муку, тщательно перемешиваем и прогреваем еще 2–3 минуты. Вливаем кипяток, хорошо размешивая, чтобы соус стал однородным и без комочков. Добавляем сметану и французскую горчицу, перемешиваем. Всыпаем промытую гречку, солим и перчим по вкусу. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне до готовности гречки и курицы, пока вся жидкость не впитается, а соус не станет густым и сливочным. При необходимости можно подлить немного воды или сливок.

Ранее мы готовили курицу в интересном соусе на сковороде. Никакого сухого мяса и готовится за минуты.

