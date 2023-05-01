«Никакой паники»: Петросян о своей госпитализации Петросян опроверг слухи о своей госпитализации

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг слухи о своей госпитализации, он проходит плановое обследование, передает ТАСС. 77-летний артист призвал не паниковать и добавил, что все нормально.

Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники, — сказал Петросян.

1 мая ряд Telegram-каналов сообщили, что Петросян почувствовал себя плохо в своей квартире в Хамовниках, после чего его супруга вызвала скорую помощь. Telegram-канал Baza сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу, где артисту проводили обследование. NEWS.ru связался с супругой Петросяна Татьяной Брухуновой, однако она от комментариев отказалась.

Ранее певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время корпоратива в Москве. Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов рассказал, что Власову госпитализировали. Она была доставлена в реанимационный отдел в бессознательном состоянии.

В середине апреля стало известно о госпитализации во Франции 94-летнего отца Марин Ле Пен Жан-Мари. Политик почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу в парижском регионе Франции. Врачи пришли к выводу, что недомогание Ле Пена связано с сердечной недостаточностью.