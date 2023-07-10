«Никаких «палочек» в море нет»: Симоньян о правилах безопасности в Сочи Симоньян назвала пять основных правил безопасности во время отдыха в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян перечислила пять основных правил безопасности, которые следует соблюдать во время отдыха в Сочи. Она призвала в Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома» отдыхающих не паниковать при виде «страшных картинок, которые публикуют сейчас из Сочи». Журналистка заявила, что «сильнейшие грозы, ливни, сели и смерчи, смытые в море машины» — это «такая же климатическая норма, как снегопады зимой в Москве». Медиаменеджер добавила, что бояться нужно не «палочек» в море, а немытых рук.

Симоньян сообщила, что хорошо знакома с климатом Сочи, потому что там родились ее «прабабушки и прадедушки». Она отметила, что во влажном жарком воздухе болезни распространяются быстрее, и призвала отдыхающих мыть арбузы и не есть чурчхелу «в непонятных местах».

Никаких «палочек» в море в Сочи нет. Все «палочки», из-за которых в августе в Сочи забиты детские инфекционки, — не от моря, а от немытых фруктов и рук <...>. А море наше чудесное, оно лечит и спасает, — сказала Симоньян.

По ее словам, погибнуть в Сочи от непогоды можно в «99% случаев по собственной беспечности». Она посоветовала при появлении сильного ветра, смерча или начавшейся грозе немедленно уходить в «закрытое капитальное строение» и держаться подальше от моря и рек.

Если гроза началась, а вы не в безопасности, считайте время, которое проходит от разряда молнии до грохота грома. Если буквально секунда, то гроза уже прямо над вами и в безопасное место надо не уходить, а бежать, — сообщила журналистка.

Она также посоветовала не оставаться в автомобиле во время ливня и не пытаться переждать ураган на пляже. По ее словам, можно не успеть убежать от тяжелых зонтов и шезлонгов, которые скоро «начнет мотылять по пляжу, как листопад».

Если начался сильный ливень, а вы в машине и до дома еще далеко, припаркуйте ее и опять же уходите в безопасное строение. Чтобы не пришлось добираться до него вплавь, — подчеркнула главред RT.

Ранее сообщалось, что в районе Сочи временно перекрыли участок федеральной трассы А-147, которая является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим курорт с другими регионами. Решение было принято в связи с сильными ливнями и последовавшим за ними подтоплением. На месте подтопления работают специальная техника и группа рабочих.