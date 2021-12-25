«Ничего радужного»: Песков оценил ситуацию с коронавирусом в 2022 году
Песков заявил, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:05, 26 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году мир могут ожидать новые волны пандемии коронавируса. Он отметил, что текущий год был непростым из-за распространения инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждёт впереди, — сказал он.
При этом представитель Кремля отметил и положительные явления. В частности, российской экономике удалось выбраться «из ковидной ямы», а правительство уже разрабатывает план перехода от кризисного развития экономики к плановому. Кроме того, Песков также заявил, что доходы населения растут, однако инфляция никуда не девается.
Это то, о чём заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир, — добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил журналистам поздравление с наступающим Новым годом. В обращении он пошутил, что 2022 год будет лучше, так как букв в греческом алфавите, которыми называют новые штаммы COVID, осталось не так много.