Ни один ролл из лаваша не сравнится с этим рулетом: корж из моркови и сочная начинка с крабовыми палочками

Ни один ролл из лаваша не сравнится с этим рулетом: корж из моркови и сочная начинка с крабовыми палочками

Морковный рулет с крабовой начинкой — это оригинальная закуска, которая получается намного нежнее и вкуснее роллов с лавашом. Подойдет как для семейных обедов, так и для праздничного стола.

Для приготовления коржа понадобится: 300 г сырой моркови, 150 г твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, перец. Для начинки: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), 3-4 ст. л. майонеза.

Рецепт: морковь и сыр натрите на мелкой терке, добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте. Противень застелите пергаментом, выложите массу, разровняйте в прямоугольный пласт. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Горячий корж снимите с пергамента.

Для начинки крабовые палочки, яйца и сыр натрите на терке, зелень порубите, смешайте с майонезом. Нанесите начинку на корж, сверните плотным рулетом. Уберите в холодильник на 1-2 часа. Нарежьте порционными кусками.

