Ни мяса, ни газировки: в России усомнились в открытии «Макдоналдса» в июне На рынке фастфуда усомнились в возвращении «Макдоналдса» в июне: ни мяса, ни газировки

Cеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» / Фото shutterstock.com

В компании «Макдоналдс» заявили об окончательном решении покинуть рынок России, однако ТАСС опубликовал новость, что компания планирует продолжить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив штат и меню. В разговоре с NEWS.ru источник, работающий на рынке фастфуда, выразил сомнение в реальности озвученной информации относительно планов компании по возобновлению деятельности в РФ.

Не знаю я, как они в июне планируют открываться, у них ни газировки, ни мяса, — заявил источник.

Руководство «Макдоналдса» 8 марта сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжили получать зарплату.

Сегодня агентство Reuters ранее сообщило, что «Макдоналдс» окончательно ушёл с российского рынка. По его данным, компания начала продажу российского бизнеса и рассчитывает списать расходы в размере $1,4 млрд.