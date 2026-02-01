Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:14

Нежнейшее печенье с орехом внутри и шоколадом снаружи. Готовлю на вареных желтках и сметане — тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Вареные желтки, протертые через сито, — это гениальный кулинарный лайфхак. Они работают как натуральный эмульгатор и разрыхлитель, придавая тесту рассыпчатую, песочную текстуру.

Для печенья беру 80 граммов размягченного сливочного масла и растираю его с 2 столовыми ложками сахара и 10 граммами ванильного сахара до легкой пышности. Отдельно протираю через мелкое сито 3 заранее сваренных вкрутую яичных желтка. Добавляю протертые желтки к маслу с сахаром, вливаю 100 граммов сметаны, добавляю щепотку соли и тщательно все перемешиваю. В отдельной мисочке смешиваю 180 граммов просеянной пшеничной муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Постепенно ввожу сухую смесь в жидкую основу и замешиваю мягкое, не липнущее к рукам тесто. Разделяю тесто на 17 равных частей и скатываю из каждой аккуратный шарик. В центр каждого шарика вдавливаю цельный орех (фундук, грецкий или миндаль) так, чтобы тесто полностью его закрыло. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 15--20 минут, пока печенье слегка не подрумянится. Готовому печенью даю полностью остыть на решетке. Для глазури мелко рублю 100 граммов молочного шоколада и растапливаю его на водяной бане или в микроволновке. Отдельно мелко рублю любые орехи (те же, что внутри, или другие) в крошку. Каждое остывшее печенье окунаю верхней частью в растопленный шоколад, а затем — в ореховую крошку. Оставляю до полного застывания глазури.

