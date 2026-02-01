Зимняя Олимпиада — 2026
Шоколадная начинка из 3 ингредиентов: готовится за 5 минут! Идеальна для блинов на Масленицу — густая, ароматная, как в кафе

Фото: D-NEWS.ru
Горячий блин слегка подтапливает прохладную шоколадную начинку, создавая идеальный контраст. Снаружи — нежное теплое тесто, внутри — плотная, бархатистая, насыщенная шоколадная масса.

Для начинки беру 200 граммов хорошего темного или молочного шоколада и ломаю его на мелкие кусочки в глубокую жаропрочную миску. В сотейнике нагреваю 200 мл жирных сливок (33%) до горячего состояния, но не даю им закипеть — как только по краям пошли первые пузырьки, снимаю с огня. Заливаю горячими сливками кусочки шоколада и оставляю на 2–3 минуты, чтобы шоколад начал плавиться. Затем тщательно перемешиваю массу венчиком до получения идеально гладкой, блестящей и однородной текстуры. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, нарезанного кубиками, и снова перемешиваю до полного соединения. Масло делает начинку более плотной и глянцевой. Даю ганашу остыть при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник минут на 20–30, чтобы он немного загустел и стал удобной для намазывания консистенции. Этой густой шоколадной массой намазываю остывшие блины, сворачиваю их в трубочку или конвертик. Подавать можно сразу или дать постоять немного — начинка останется мягкой внутри, но не будет вытекать.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

