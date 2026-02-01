«Он плел сговор»: Трамп пригрозил наследникам Эпштейна судебным иском

Президент США Дональд Трамп не стал исключать, что подаст иск к наследникам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу. По мнению главы государства, новые документы из досье Эпштейна свидетельствуют в том числе о сговоре между бизнесменом и Вулффом. Беседа Трампа с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Мы, вероятно, подадим по этому поводу на Вулффа в суд. И, может быть, на наследников Эпштейна тоже. Потому что он (Эпштейн. — NEWS.ru) плел сговор с Вулффом, чтобы нанести мне ущерб в политическом плане, — подчеркнул американский лидер.

Ранее миллиардер Илон Маск выступил с требованием арестовать фигурантов уголовного дела Эпштейна. Основатель SpaceX заявил, что справедливость восторжествует только после хотя бы одного ареста, иначе все это является лишь «показухой».

До этого Минюст США назвал ложной информацию о якобы связях Трампа с 13-летней девочкой. Эти данные содержались в недавно опубликованных файлах по делу Эпштейна. Также ведомство опровергло сведения о том, что во время вечеринок, якобы сопровождавшихся оргиями, глава Белого дома выставлял девушек на аукцион.