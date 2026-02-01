Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 08:35

«Он плел сговор»: Трамп пригрозил наследникам Эпштейна судебным иском

Трамп допустил, что подаст в суд на публициста Вулффа и наследников Эпштейна

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп не стал исключать, что подаст иск к наследникам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу. По мнению главы государства, новые документы из досье Эпштейна свидетельствуют в том числе о сговоре между бизнесменом и Вулффом. Беседа Трампа с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Мы, вероятно, подадим по этому поводу на Вулффа в суд. И, может быть, на наследников Эпштейна тоже. Потому что он (Эпштейн. — NEWS.ru) плел сговор с Вулффом, чтобы нанести мне ущерб в политическом плане, — подчеркнул американский лидер.

Ранее миллиардер Илон Маск выступил с требованием арестовать фигурантов уголовного дела Эпштейна. Основатель SpaceX заявил, что справедливость восторжествует только после хотя бы одного ареста, иначе все это является лишь «показухой».

До этого Минюст США назвал ложной информацию о якобы связях Трампа с 13-летней девочкой. Эти данные содержались в недавно опубликованных файлах по делу Эпштейна. Также ведомство опровергло сведения о том, что во время вечеринок, якобы сопровождавшихся оргиями, глава Белого дома выставлял девушек на аукцион.

США
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России узнали ошеломляющее число «людоловов» Зеленского
Сноубордист пропал недалеко от места, где исчезла семья Усольцевых
В МИД России жестко высказались об одной инициативе Запада по Украине
В России хотят поддержать многодетные семьи «отцовским капиталом»
Военнопленный рассказал о пытках цепями в учебном центре ВСУ
Стармер признался, что у него есть личная игрушка лабубу
Госдолг Германии вырос до исторического максимума
Легендарная оперная певица решила отказаться от своего ИП в России
Макрон попался на тайных переписках с педофилом-миллиардером
Россиянам озвучили календарь выходных на февраль 2026 года
Александр Волкановски разнес Диего Лопеса в главном бою UFC 325
Досрочное погашение ипотеки: что выгоднее — уменьшить срок или платеж
Газовые хранилища Германии резко опустели из-за затяжных морозов
Шойгу прилетел в Пекин на встречу с главой МИД Китая
«Он плел сговор»: Трамп пригрозил наследникам Эпштейна судебным иском
Трамп объявил о начале переговоров о контроле над Гренландией
«Пока не стало слишком поздно»: всех туристов призвали покинуть Кубу
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.