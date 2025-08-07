Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нежная запеканка из кабачка и куриного фарша: в ней всего 185 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная запеканка из кабачка и куриного фарша под сырной корочкой — это идеальное сочетание сочности и легкости. В ней всего 185 ккал на 100 г, при этом кабачки дают свежий летний вкус, куриный фарш делает блюдо сытным, а расплавленный сыр добавляет пикантные сливочные нотки.

Для приготовления возьмите: 500 г кабачков, 400 г куриного фарша, 1 луковицу, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. муки, соль, перец, зелень. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем. В отдельной миске соедините кабачки, яйца, муку, соль и перец. В форму для запекания выложите половину кабачковой массы, затем слой фарша, оставшиеся кабачки и посыпьте тертым сыром.

Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Готовая запеканка получается сочной внутри с хрустящей сырной верхушкой — идеальный вариант для полезного ужина или сытного обеда.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с кабачками и баклажанами в сковороде.

