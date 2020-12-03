NEWS.ru получил Премию Рунета

https://static.news.ru/photo/db175f38-3585-11eb-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Издание NEWS.ru стало лауреатом Премии Рунета 2020 в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Торжественная церемония вручения награды состоялась в Москве.

Также награды в номинации получили издания «МЕЛ», «Комсомольская правда», Lenta.ru (за спецпроект об истории поп-музыки России), Культура.рф и «Новое радио» (за проект в соцсети TikTok). При этом проект государственного ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», который также был номинирован на премию, не получил награду.

Премия Рунета по праву считается самой престижной наградой в российском сегменте сети Интернет — профессиональное жюри, интересные и яркие номинанты, поддержка пользователей делают эту премию уникальной, а получить её — означает занять место на российском интернет-олимпе, — рассказал глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

Организатор премии Сергей Плуготаренко подчеркнул, что в 2020 году был установлен рекорд по числу заявок: на премию выдвигались 1170 работ в 14 номинациях. В этом году награду вручали в 17-й раз.

Премия Рунета 2020 собрала по-настоящему сильных игроков, которым есть чем гордиться в этом году, которые бились за награду, соблюдая принципы честной конкуренции и взаимоуважения, — отметил директор РАЭК.

Лауреатами Премии Рунета 2020 в следующих номинациях стали:

Основные номинации Премии Рунета 2020:

1. Государство и Общество:

ФНС России, Медиалогия, Благотворительный Фонд Константина Хабенского, Росгвардия (Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества), Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

2. Культура, СМИ и Массовые коммуникации:

МЕЛ, Культура.рф, NEWS.ru, Комсомольская Правда, Новое Радио (проект TikTok Шоу), Lenta.ru (спецпроект «История российской поп-музыки»).

3. Образование и Кадры

Skillbox, Bang Bang Education, Образовательная онлайн-платформа Учи.ру, Южный IT-парк

4. Экономика и Бизнес

1С-Битрикс, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, iHerb, ВТБ Капитал Инвестиции, Gallery

5. Здоровье и Отдых

СБЕР ЕАПТЕКА, My Big Love

6. Технологии и Инновации

RBK.money, Газпромбанк, Vinci Agency, Домиленд (Лучший разработчик мобильных приложений в PropTech), ГК Иннотех, Spotify

Специальные номинации 2020 года:

— 10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие»

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Федеральное агентство по туризму (портал МирПутешествий.рф), RU-CENTER, Базовая кафедра Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ) в Московском Техническом Университете Связи и Информатики (МТУСИ), Портал ГодЛитературы.РФ (учредитель — АО «Издательство «Российская газета»)

— Технологии vs Коронавирус

#МЫВМЕСТЕ и Ассоциация волонтёрских центров, АНО Национальные приоритеты (СтопКоронавирус.рф), АНО Диалог, Правительство Москвы, Яндекс, Mail.ru Group, МТС, Ростелеком, Манго Телеком

— Цифровой туризм

Красная Поляна, Ostrovok.ru, РЖД

— Игровая индустрия и киберспорт

XYZ School, Игрология, БК «Лига Ставок» — генеральный распространитель «Национальной спортивной лотереи»

— Детский Рунет

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Детская игра Шарарам (ГК РИКИ), Информационное агентство России ТАСС (проект Ньюм).

— #Счастьеесть

Министерство культуры Российской Федерации (проект Artefact)

— Укрепление цифрового иммунитета Рунета

Банк России, Академия инновационного образования и развития

— «75 лет Победы»

Сад памяти, Акция Бессмертный полк

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил победителей, заметив, что в этом году были действительно сильные участники.

Я поздравляю всех победителей, а пожелать нам всем хочу, чтобы следующий и последующие годы были спокойнее, хотя какие-то вызовы будут существовать всегда. Пусть сохранится тот профессионализм, та скорость, с которой российская интернет-индустрия способна адаптироваться к этим вызовам, — подчеркнул Кириенко.

Кроме того, по итогам голосования пользователей Рунета были определены лауреаты Всероссийской онлайн-акции «Народное голосование Премии Рунета 2020». В номинации «Кто» победил популярный блогер Алексей Жидковский. Ему конкуренцию составили журналистка Алёна Жигалова и телеведущий Антон Красовский.

В номинации «Что» победила группа «Изоизоляция». За эту награду также боролись программа лояльности «СБЕР спасибо» и ГБУ г. Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы.

А Ростов-на-Дону победил в номинации «Где». Конкурировали с ним Белгород и Нижний Новгород.

Как писал NEWS.ru, Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и Интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний — лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.