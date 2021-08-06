Невролог рассказала о распространённых нарушениях мозга после COVID-19

Среди тех, кто переболел коронавирусом, иногда проявляются нарушения сна, из-за которых людям становится значительно сложнее засыпать и просыпаться. Об этом URA.RU заявила доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН Алла Струценко.

По её словам, сейчас ведётся большое количество исследований по тому, какие возникают проблемы у пациентов после коронавируса. В первую очередь это нарушение сна. Человек плохо засыпает, плохо просыпается. Кроме того, часто бывает астения, вестибулярные нарушения, головокружение, шум в ушах и повышенная потливость.

По моему опыту, такие функциональные нарушения приходящие. Даже без каких-то активных вмешательств медикаментозных они имеют тенденцию к разрешению. Если мы медикаментозно помогаем, то они быстрее проходят, — цитирует агентство специалиста.

Самую большую опасность представляют инсульты, которые возникают на фоне COVID-19.

Ранее сообщалось, что у детей после перенесённой коронавирусной инфекции могут развиваться потеря памяти, когнитивные нарушения, болезни сердца и желудочно-кишечного тракта. При этом постковидные осложнения могут развиваться у 30% детей.