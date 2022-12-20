Невролог объяснила, о каких болезнях говорят мерзнущие руки и ноги Невролог Юнусова: холодные конечности могут быть при дефиците железа

Фото: shutterstock

Мерзнущие руки и ноги могут свидетельствовать о дефиците железа в организме, который провоцирует гипоксию, рассказала «Газете.Ru» невролог Айшат Юнусова. По ее словам, холодные конечности могут быть и при сердечной недостаточности или при патологиях щитовидной железы. В последнем случае также могут опухать веки и лицо, а из-за нарушения терморегуляции холод может ощущаться по всему телу.

Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови. Железо может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны, — пояснила Юнусова.

Невролог отметила, что чаще всего мерзнущие руки и ноги наблюдаются наряду с другими симптомами, но если речь идет об изолированном ощущении холода в конечностях, он часто сопровождается отеками и бледностью кожи. Врач уточнила, что точную причину замерзания конечностей сможет определить только профильный специалист.

Терапевт Филипп Кузьменко ранее рассказал, что высокая чувствительность к холоду — когда человек мёрзнет даже в самой тёплой одежде — это достаточно частое явление и в большинстве случаев оно не является патологией или симптомом каких-либо заболеваний. Однако в отдельных случаях сложности с тем, чтобы согреться, могут быть признаком серьёзной болезни. У постоянно мёрзнущего человека может быть нарушена работа щитовидной железы, однако такие сбои в организме будут сопровождаться и другими, более очевидными симптомами, отмечает медик.