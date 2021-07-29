«Неверно обвинять в бесовщине»: в РПЦ заступились за Гарри Поттера

В фильмах и книгах о Гарри Поттере нет ничего предосудительного, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда. Такое заявление он сделал в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Одинаково неверно обвинять эту книгу в каком-то магизме и бесовщине, потому что если так подходить к Гарри Поттеру, то так же можно подходить и к русским народным волшебным сказкам, где сплошной магизм и бесовщина. И тут бессмысленно долго спорить, это именно так. Не менее неправильно будет пытаться присоединить [автора «Гарри Поттера» Джоан] Роулинг к [автору «Хроник Нарнии» Клайву Стейплзу] Льюису и [автору «Властелина колец» Джону Рональду Руэлу] Толкиену, — подчеркнул он.

Представитель церкви добавил, что из интервью с Роулинг и её текстов не следует, что она специально вложила христианские смыслы и проводила параллели с Евангелие. В книге о Поттере действительно есть эти элементы, но они появились там, потому что сама автор — человек европейской христианской культуры.

Было бы странно, если бы их там не было, этих смыслов, — заключил он.

РПЦ долгое время выступала резко против произведений о Гарри Поттере. Так, в 2002 году московская патриархия обратилась в прокуратуру с просьбой проверить книги на экстремизм. Кроме того, РПЦ совместно с Минкультом и Минобороны сняли мультфильм «Дети против волшебников» о противостоянии суворовцев иностранному волшебству.

Ранее стало известно, что произведения Наринэ Абгарян про Манюню стали самыми популярными детскими произведениями в формате аудиокниг среди россиян. Среди хитов на английском языке лидирует сага про Гарри Поттера британки Джоан Роулинг. На втором месте в списке англоязычной литературы — Эрин Хантер и её истории про котов-воителей, на третьем — Дэвид Уолльямс — один из самых известных современных детских писателей в Соединённом Королевстве.